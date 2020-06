Il Carpi è tornato in campo in mattinata a oltre tre mesi di distanza dall’ultima volta. I biancorossi si sono allenati anche se ancora solo in modo individuale all’antistadio, seguendo le procedure stabilite dal protocollo. Solo allenamenti individuali per ora, con i giocatori che hanno lavorato singolarmente, in attesa degli esiti di test sierologici e tamponi cui il “gruppo squadra” si è sottoposto in questi giorni: un primo blocco di esami è stato svolto ieri, un altro fra il pomeriggio e la giornata di domani. Solo dopo gli esiti i giocatori risultati negativi potranno allenarsi in gruppo. Per ora la procedura prevede ingressi scaglionati con accessi diversificati all’ansitadio e l’impossibilità di utilizzare gli spogliatoi e le docce. Un primo piccolo ritorno alla normalità, a tre mesi dall’ultima volta, quando i biancorossi si allenarono di ritorno dalla trasferta di Salò che non fu giocata per via del contagio crescente in Lombardia. Il Carpi attende ora l’esito del Consiglino Federale di lunedì della Figc, convocato per le ore 12 che dovrà stabilire il futuro della stagione: fra gli argomenti all’ordine del giorno della riunione le modifiche regolamentari, le competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche 2019-2020 e i termini di tesseramento della prossima stagione. Oltre a ciò, sarà affrontato anche il tema di playoff e playout per le squadre di Lega PRO, con l’ipotesi di gare secche a livello nazionale anziché su andata e ritorno, con la possibilità di avanzamento della squadra meglio posizionata senza la lotteria dei calci di rigore in caso di parità. Solo ipotesi al momento, che verranno confermate, o smentite, lunedì prossimo.