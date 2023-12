Nel video le interviste a Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca Castelnuovo Rangone e a Massimo Paradisi, Sindaco Castelnuovo Rangone

L’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale nella biblioteca Luis Sepulveda ha ufficialmente allestito l’atmosfera di festa per il Comune di Castelnuovo Rangone. La località modenese si prepara per la celebre ricorrenza cattolica, con un programma di iniziative che vuole coinvolgere soprattutto i più piccoli, immersi nella tradizionale e suggestiva magia natalizia. Il primo evento del calendario è quello dell’8 dicembre, con il concerto in memoria di John Lennon.

Un importante impegno è dedicato anche alle attività commerciali del territorio, con sconti e servizi per i cittadini, finanziati grazie ad un bando promosso dall’Amministrazione comunale.