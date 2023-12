Un tour della città per celebrare e omaggiare l’uscita del film “Ferrari”. Modena è stata coinvolta a 360 gradi per la pellicola del regista Michael Mann, che ha portato sullo schermo la storia meravigliosa del creatore della Rossa, con attori del calibro di Adam Driver, Patrick Dempsey, Penélope Cruz, Shailene Woodley. Domani è in programma l’esordio presso i multisala Victoria, Raffaello e presso l’Auditorium ‘Enzo Ferrari’ di Maranello, con una settimana di proiezioni in anteprima. Un’occasione per rivivere la nascita e il percorso della celebre scuderia, ma non solo, anche un importante contributo per la promozione della Città della Ghirlandina, che ha mostrata in tutto il suo fascino.

Il passaggio della Mille Miglia a tutta velocità in via Farini e Piazza Roma, la curva in Piazza Grande, ma anche la casa in Largo Garibaldi, di fronte alla fontana dei Due Fiumi del Graziosi: sono questi alcuni dei luoghi che si ritrovano in “Ferrari”. Frammenti del nostro territorio che saranno mostrati al mondo cinematografico.

C’è ovviamente tanta attesa per vedere l’opera realizzata, anche per osservare il risultato delle lavorazioni che tanto hanno interessato i modenesi nei lunghi mesi del 2022, in cui la città si è trasformata per la prima volta in un grande set hollywoodiano. La pellicola cinematografica, presentata all’80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, a livello nazionale uscirà nelle sale il 14 dicembre.