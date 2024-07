Un aiuto in più per gli ospiti delle Case Residenza Anziani accreditate di Modena.

Un accordo siglato tra Regione Emilia-Romagna, sindacati e Anci consente di estendere ad un maggior numero di persone le agevolazioni sulle rette, i cui costi a Modena non sono aumentati, nel febbraio scorso, in seguito alla decisione di stanziare risorse del Comune per azzerare l’aumento di 4,10 euro al giorno, introdotto a livello regionale.

Tenuto conto che il 30% degli ospiti delle strutture non riesce a pagare interamente il costo della retta e beneficia di agevolazioni, già a febbraio l’amministrazione comunale aveva introdotto una soglia più alta (10.580 euro) dell’indicatore Isee sociosanitario residenziale per ottenere le agevolazioni.

L’attuale accordo prevede di riconoscere agli ospiti che occupano posti nelle Case Residenza Anziani un contributo sulle rette pagate nel 2024 pari a 4,10 euro per ogni giorno di accoglienza, anche se l’anziano ha un valore Isee minore o uguale a 12mila euro, e un contributo pari a 3 euro per gli ospiti con valore Isee da 12mila a 20mila euro.

Per ottenere il contributo si può già presentare la domanda, allegando la certificazione Isee sociosanitario residenziale in corso di validità.