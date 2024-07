Nel video testimonianze di turisti

Premesso che, come spiega un’indagine Ipsos, la vacanza estiva principale ha avuto luogo per il 27% degli italiani a luglio, per il 28% lo sarà ad agosto e per il rimanente 19% a settembre, il caro prezzi spalmato un po’ in ogni ambito legato all’universo vacanza, sta mettendo a dura prova l’economia familiare di tantissime persone, anche se la voglia di viaggiare o di ritagliarsi momenti di relax, non si arresta. Per molti è stato necessario effettuare scelte

La vacanza costerà, secondo la media delle rilevazioni di varie associazioni, il 20% in più della scorsa estate. Per una settimana in una località balneare una famiglia di 4 persone (due adulti e due minori) sborserà 6.377 euro. Da un’analisi di Altroconsumo, rispetto al 2022 la tariffa di un ombrellone più lettino in spiaggia è aumentata del 19%. E’ noto ormai che anche le tariffe aeree abbiano subito rincari, in media del 15%, + 6,3% i traghetti. Prezzi alle stelle anche negli autogrill, ma il caro-prezzi fa in molti casi ridurre il periodo della vacanza e limitare le spese extra, ma non cancella la voglia di partire