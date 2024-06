Nel video le interviste a:

Roberto Valmori allenatore Primavera Ac Carpi

Gianfranco Schillaci allenatore Under 17 Ac Carpi

Michele Sommella allenatore Under 15 Ac Carpi

Dopo tre anni di assenza, il Carpi con la promozione in C tornerà a partecipare ai campionati professionistici anche con il proprio settore giovanile. Così per la Primavera ha scelto in panchina Roberto Valmori, 34enne tecnico modenese fresco di patentino Uefa A, che porterà in biancorosso le esperienze da mister e da dirigente maturate anche nei settori giovanili di Modena, Cuneo e Parma. All’Under 17 invece il volto nuovo è quello di mister Gianfranco Schillaci, scelto dal responsabile Gianni Pellacani dopo le ultime 5 stagioni alla Reggio Calcio.