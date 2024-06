Nel video le interviste a:

Giovanni Galli sindaco di Marano sul Panaro

Eugenio Pellicciari Italian Hops company

I migliori birrifici artigianali italiani si danno appuntamento per due giorni in piazza Matteotti a Marano sul Panaro, che domani e sabato diventa la capitale del luppolo autoctono grazie all’undicesima edizione di “Marano Hopfest”, con oltre 80 tipi di birre selezionate, in base a una tradizione ultrasecolare.