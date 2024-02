Nel video l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Per cavalcare l’entusiasmo bisogna tenere le ali basse. Sembra un controsenso, ma la stagione del Carpi ha insegnato fin qui il contrario. Dopo 4 vittorie di fila e con il secondo posto ritrovato, i biancorossi giocano domani alle 14,30 sul campo della Victor San Marino il primo di 3 scontri diretti ravvicinati che diranno molto sulla corsa alla Lega Pro.

La matricola Victor, terza a -1 dal Carpi, è la grande sorpresa della stagione, anche se vive un momento delicato con 3 sconfitte nelle ultime 4 gare. Un avversario ferito ma con un allenatore come Stefano Cassani che mister Serpini conosce bene e stima.

Sul Titano sarà un Carpi quasi al completo, privo dei soliti Maini, Sabattini e Bouhali: in attacco è recuperato Sall ma Serpini non esclude novità con Arrondini che scalpita oppure una soluzione con Larhrib senza prima punta. Anche Beretta è pronto a dare una mano a gara in corso.