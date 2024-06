Inizia a prendere forma la nuova stagione del Carpi, che dopo 3 anni di attesa sarà ai nastri di partenza della Serie C. La Lega Pro ha definito le date dei primi impegni ufficiali: si parte domenica 11 agosto col debutto di Coppa Italia nel turno eliminatorio, di cui sicuramente farà parte anche il Carpi di Serpini assieme alle altre 8 squadre neopromosse fra cui anche il Campobasso, rivale di Calanca e soci nel triangolare della Poule scudetto che domenica ha strappato al Trapani lo scudetto di Serie D vincendo 5-1 la finale. Poi il 18 agosto per le squadre qualificate ci sarà il secondo turno, sempre e eliminazione diretta, quindi domenica 25 agosto scatta il campionato che prevede anche tre turni infrasettimanali ancora da definire, fino alla chiusura del 27 aprile, che lascerà poi spazio fra maggio e inizio giugno per i playoff che valgono la B e per i playout salvezza. La definizione delle date ufficiali definisce di fatto anche le date di ripartenza del Carpi, che anticiperà così al 15 luglio (non più al 17) il raduno in città prima di salire in ritiro, con Fiumalbo, sede degli ultimi due ritiri biancorossi, in pole su Molveno. Intanto dopo calanca e Rossini anche il regista Andrea Mandelli ha definito il suo rinnovo firmando il contratto.