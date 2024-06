Nuova lite tra stranieri al parco XXII Aprile, in cui sono rimasti feriti anche tre carabinieri. E’ accaduto ieri pomeriggio: all’arrivo dei militari un nigeriano di 37 anni con una ferita alla testa ha minacciato prima se stesso poi i carabinieri con una bottiglia rotta. Contro i militari si è scagliata anche una 34enne moldava, che li ha colpiti con pugni e calci. Per entrambi, è scattato il deferimento in stato di libertà