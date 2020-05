All’interno l’intervista a Paolo Braiati (presidente Crer)

Il calcio dilettantistico si è già rassegnato da tempo a non tornare più in campo per questo campionato e attende, nel Consiglio Federale di mercoledì della Figc, lo stop ufficiale. Ma la speranza è quella di poter tornare a giocare con la nuova stagione dopo l’estate

Venerdì 22 l’assemblea della Lega Nazionale Dilettanti definirà i criteri di promozioni e retrocessioni dei campionati sospesi.

L’emergenza porterà cambiamenti anche sulla prossima stagione: in Emilia Romagna si va verso un sistema con più gironi e più corti, anche per limitare i costi delle società.