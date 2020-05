CADE UN ALVEARE DAL DUOMO DI MODENA, INTERVIENE LA POLIZIA

Piccolo inconveniente questo pomeriggio attorno alle 19.30 in centro a Modena: dal Duomo della città è caduto un alveare. La Polizia Municipale è subito intervenuta per transennare la zona e mettere l'area in sicurezza. Sono stati poi allertati alcuni esperti per catturare l'ape regina e intrappolarla, cercando di indirizzare tutte le altre api all'interno dell'alveare