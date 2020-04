I fondi assegnati dal Governo al comune di Modena per gli interventi di solidarietà alimentare ammontano a quasi un milione di euro. I cittadini in difficoltà economica potranno fare domanda per ottenere i buoni spesa dalle ore 15 di lunedì fino al 15 aprile. I buoni sono destinati in primo luogo a chi non gode di altre forme di sostegno, come contributi comunali o reddito di cittadinanza, e consistono in 150 per una persona fino a un massimo di 500 euro per un nucleo familiare di cinque componenti. La domanda si può compilare direttamente on line sul sito del Comune, ma sarà è possibile rivolgersi anche ai Servizi sociali per una consulenza o per individuare altre modalità di compilazione: il numero da chiamare è lo 059 2031919. I buoni spesa possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari o altri prodotti di prima necessità, come farmaci e para-farmaci, e l’elenco dei negozi convenzionati sarà presto pubblicato online. Per rientrare negli aventi diritto è necessario avere percepito nel mese di marzo un reddito non superiore ai 330 euro per un componente, fino a 915 euro per cinque o più componenti. Verrò poi tenuto conto del patrimonio mobiliare che non deve superare i 5.000 euro, la condizione professionale e lavorativa ed eventuali altri aiuti o benefici economici ricevuti.