Il 2019, e in generale il decennio 2010-2019, passeranno agli annali dell’Osservatorio Geofisico di Unimore come i più caldi degli ultimi 190 anni di osservazioni metereologiche condotte nell’Ateneo emiliano. Le prime analisi dei dati termometrici l’anno che si è appena concluso ha registrato una serie di record assoluti mai verificatisi in passato. Il mese di dicembre ad esempio è stato il più caldo in assoluto dall’inizio delle registrazioni meteorologiche con una temperatura media di 7.1°C, superiore di 2.2°C alla media climatica di riferimento (4.9°C), nel periodo 1981-2010. L’anno 2019 ha chiuso poi con una temperatura media di 16.2°C, superiore di 1.9°C alla media 1981-2010. Il dato di Modena di “decennio più caldo” risulta in linea con il trend globale, evidenziato anche nel recente Global State of The Climate 2019, presentato dal WMO Organizzazione meteorologica Mondiale a COP 25, e che indica appunto il decennio appena concluso come il più caldo da quando esistono i rilevamenti strumentali e il 2019 come secondo o terzo anno più caldo.