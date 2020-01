Nel video le interviste a:

– Befana;

– Felice Di Vito, ex meccanico Formula Uno;

– Alessandro Rasponi, Presidente Modena Corse Club Motori di Modena

Solitamente siamo abituati a immaginarla a cavallo di una scopa magica e con alle spalle una grossa calza piena di dolci per i bambini buoni e di carbone per quelli più cattivi. Ma la Befana che come ormai da tradizione ogni anno arriva in Largo San Giorgio ha lasciato a casa la sua vecchia scopa per stare al passo con i tempi e nella rinomata ‘Terra dei motori’ non poteva che arrivare a bordo di un’auto d’epoca con un pensierino per tutti i bambini e le bambine. E mentre le famose vecchiette con il naso a patata accoglievano i bimbi dispensando dolcetti, per i più grandi in Largo San Giorgio è stato possibile ammirare una esposizione di macchine d’epoca del Club Motori di Modena. Non poteva mancare un prototipo di una Formula uno accessoriata di due scope.