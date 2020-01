Il bottino ancora non è stato quantificato ma al momento da una prima stima sembra si aggiri intorno ai 20 mila euro, al momento l’unica cosa certa è che la banda del bancomat questa notte è entrata di nuovo in azione. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bancomat della Bper di via Ravarino Carpi di Limidi di Soliera facendolo esplodere e portandosi via tutto quello che hanno potuto. Oltre all’ammanco però i danni sono ingenti, lo sportello dell’istituto di credito è stato completamente sventrato dall’esplosione. I danni sembra abbiano interessato anche la parte interna della filiale. L’assalto secondo una prima ricostruzione dovrebbe essere avvenuto intorno alle due di notte ma questa mattina la scena della distruzione era ancora la stessa: detriti e pezzi di vetro e metallo erano ancora sparsi lungo tutto il marciapiede. I primi ad arrivare sul posto sono state le guardie giurate de La Patria. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri che procederanno anche con la visione delle telecamere di sicurezza per cercare di acquisire quante più informazioni possibile per risalire ai responsabili dell’esplosione.