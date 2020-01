Si chiamerà EB Hub, nascerà al Policlinico e sarà un centro unico nel suo genere – non solo a livello nazionale ma addirittura internazionale – per la diagnosi e la presa in carico dei “bambini farfalla” affetti dalla malattia rara dell’epidermolisi bollosa, su cui proprio Modena sta facendo promettenti passi avanti nello sviluppo della terapia genica di cura, grazie al lavoro congiunto del Centro di Medicina Rigenerativa di Unimore e dello spin off universitario Holostem Terapie Avanzate. Stamattina la firma della convenzione per la realizzazione del centro: un sogno che si concretizza per la sanità modenese del valore di un milione di euro, che prenderà forma nel più breve tempo possibile al piano terra del Policlinico.

Nel video le interviste a:

– Michele de Luca, Direttore Centro Medicina Rigenerativa

– Lorenzo Broccoli, Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena