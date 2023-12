Nel video, le interviste a:

Dott. Claudio Vagnini, Direttore Generale AUSL Modena

Dott. Stefano Reggiani, Direttore Generale Ospedale Sassuolo

Sebbene buone notizie arrivino dalle aziende sanitarie modenesi colpite dal grande attacco hacker, riguardo la possibilità di ripristino dei dati clinici – smarriti, non rubati o distrutti –, resta comunque forte il disagio patito dagli utenti. Giorno dopo giorno, infatti, procede la graduale ripresa dei servizi interrotti dal blocco informatico. Da oggi torna infatti a pieno regime la prenotazione di esami e visite presso le farmacie, i corner salute e tramite il numero verde 800 239123. Già ripartita, invece, la prenotazione di esami diagnostici e visite specialistiche (esclusi gli esami di laboratorio) tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, l’app ER Salute e, da oggi, anche attraverso il numero telefonico provvisorio dell’Ausl 059 5130180. Per le prestazioni di laboratorio, ripartiti il punto prelievi di Modena in via Minutara, quello di Carpi e di Sassuolo, per le donne in gravidanza e per le richieste con codice di priorità urgente. Tornata a regime anche l’attività di citologia urinaria. Proseguiranno anche i prelievi necessari alla terapia anticoagulante orale nei Punti prelievi della provincia che abitualmente eseguono questa attività, per chi aveva il prelievo previsto per oggi e chi lo aveva programmato per giovedì 30 novembre.