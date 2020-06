Nel video l’intervista a Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena

L’episodio che di recente ha fatto più rumore è stato l’attacco informatico in un’azienda bolognese a cui era stato chiesto un riscatto di oltre 3 milioni; In quell’occasione un team formato da studiosi dell’università di Modena e Reggio e guidato dal professor Michele Colajanni riuscì a evitare il peggio salvando l’impresa da un danno economico gravissimo. Ora l’esperienza del docente direttore della Cyber Academy lancia un ciclo di sette incontri per aiutare le aziende a difendersi dagli attacchi informatici in collaborazione con la Camera di Commercio, che ha reso disponibile sul proprio sito il calendario degli appuntamenti e le modalità di iscrizione. La stima è che la totalità delle imprese modenesi abbia avuto problemi di sicurezza informatica di varia entità e l’importanza di proteggersi dagli hacker diventa sempre maggiore con l’accelerazione digitale degli ultimi tempi. L’obiettivo è quello di fornire alle imprese gli strumenti il più possibile efficaci per tutelare la propria attività, poiché in questo quadro di cambiamento verso il digitale, gli attacchi degli hacker sono paragonabili a vere e proprie catastrofi