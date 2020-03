Dopo la siccità adesso preoccupa il maltempo in arrivo, tra temporali, possibile grandine e temperature in discesa. Le nuove perturbazioni arrivano dopo una lunga fase di caldo anomalo, con il risultato che le fioriture anticipate sono ora totalmente in balia del maltempo. A segnalarlo è Coldiretti che sottolinea una situazione preoccupante soprattutto per quanto riguarda i ciliegi e la frutta rossa tipici della zona di Vignola, che già lo scorso anno avevano sofferto enormemente per la grandinata di maggio. Anche quest’anno il meteo sembra penalizzare oltremisura l’agricoltura dell’intera regione. La pioggia è attesa nelle campagne, incalza l’associazione citando dati Ispra, dopo un 2020 segnato finora da un -80% di precipitazioni e una temperatura superiore di 1,87 gradi alla media storica. La pioggia però per essere utile deve cadere in modo costante e durare nel tempo, “mentre i forti temporali, – ricorda Coldiretti – soprattutto se si manifestano con precipitazioni intense, rischiano di provocare danni, poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti”.