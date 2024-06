Nel video le interviste a:

Rita Conigliaro – Direttore Gastroenterologia-endoscopia AOU Modena

Ottavio Nicastro – Direttore Sanitario Az. Ospedaliera Universitaria Modena

Professionisti della sanità a confronto sugli errori in campo medico per migliorare sempre più analizzando punti critici ma anche condividere procedure. Sono questi gli obiettivi di My Mistakes, il convegno scientifico nazionale organizzato dalla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena che ha visto a confronto un centinaio di professionisti da tutta la penisola, con un approccio immediato, multidisciplinare addentrandosi in analisi complete di ogni aspetto per dare risposte sempre più mirate ed efficaci ai pazienti.