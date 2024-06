Nel video le interviste a:

Roberto Solomita – Segretario Provinciale PD

Federica Venturelli – Segretaria Pd Modena

Dalle europee, alle amministrative nei 31 comuni della provincia chiamati alle urne. I modenesi si sono espressi e il Partito Democratico guarda avanti, con fiducia, tenendo in mano i risultati portati a casa nel corso di questa ultima tornata elettorale. Un “risultato soddisfacente, persino oltre le aspettative” secondo il segretario provinciale Roberto Solomita che trae le somme a partire da un’analisi delle “performance” su scala provinciale.

Sulle amministrative, infatti, per il partito le affermazioni di città come Modena, Carpi, Castelfranco, Formigine, Fiorano, Maranello e Soliera si completano con il grande risultato di Sassuolo, dove Matteo Mesini ha strappato la vittoria al centrodestra con una proposta conforme all’impostazione data e voluta: candidature dinamiche, solide, dentro a compagini talvolta molto ampie. La vittoria di Massimo Mezzetti a Modena? “Un capolavoro politico” per la segretaria di partito Federica Venturelli.