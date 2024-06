Nuova ondata di calore in arrivo. Dopo un periodo capriccioso, a tratti molto perturbato con alluvioni e tornado, ecco che tornerà il Cammello, come in gergo meteorologico viene definito l’Anticiclone subtropicale. Un soffio rovente è in arrivo dall’Algeria e porterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, quasi ovunque, giorno dopo giorno, che localmente saranno 10° superiori alle medie del periodo. L’apice del caldo è atteso nel weekend, quando la colonnina di mercurio toccherà i 42°C in Sicilia, fino a 35-36° anche al Centro, con picchi di 34° “afosi” al Nord. Sì, perché gli alti tassi di umidità attesi in città renderanno le temperature percepite molto alte e anche fastidiose, sia di giorno che di notte. Un cambio repentino del meteo che potrebbe rappresentare un pericolo per i soggetti più fragili, come anziani e bambini. Ai modenesi non resta che proteggersi al meglio, mantenendosi idratati, indossare abiti leggeri (meglio se di colori chiari) e soprattutto evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Da segnalare, come coda di questo fronte atlantico, anche un veloce peggioramento del tempo sul Nord Italia tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica, con la possibilità di temporali anche forti sulle Alpi; localmente questi temporali potranno sfociare nelle pianure adiacenti, con qualche momento di instabilità specie a nord del fiume Po. In prevalenza però, come detto, nei prossimi giorni dominerà il bel tempo.