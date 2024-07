Nel video l’intervista a Francesca Giunta, Veterinaria Ausl

L’estate entra nel vivo con l’arrivo di un anticiclone subtropicale e le alte temperature iniziano a mettere in difficoltà chiunque anche i nostri amici a quattro zampe. Durante questa stagione è importante preoccuparsi del loro benessere poiché, proprio come noi, soffrono le alte temperature. Non conta se si passeranno le vacanze in città, al mare o in montagna, l’importante è che, qualunque sia la destinazione, i mesi estivi siano spensierati e felici anche per i nostri piccoli amici. E allora come fare per aiutarli a difendersi dal caldo? Inoltre, è importante sottolineare che devono prestare particolare attenzione i padroni di alcune razze: per quanto riguarda i cani, si tratta di quelli brachicefali, ovvero “a muso schiacciato”, come i boxer, i bulldog e i carlini. I gatti più a rischio, invece, sono quelli con il setto nasale corto, come i persiani e gli esotici.