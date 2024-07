Tragico incidente agricolo nella frazione di Fanano. Nel primo pomeriggio di ieri un uomo di 78 anni mentre stava svolgendo dei lavori si è ribaltato con il trattore. Purtroppo, all’arrivo del medico dell’elisoccorso per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata via dai tecnici del Soccorso Alpino. Presenti anche i Carabinieri.