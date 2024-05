Nel video le interviste a Giorgio Grenzi Partecipanza Agraria Nonantola, ad Alberto Reggiani Presidente Partecipanza Agraria Nonantola e ad Antonio Cremonini Medico e cofondatore del Giardino delle api

Sono mille le specie di api che popolano i nostri ambienti. Piccoli insetti laboriosi e fondamentali non solo per la produzione del miele, ma anche per l’equilibrio del nostro ambiente e la salvaguardia dell’intero pianeta. A loro è stato dedicato e inaugurato a Nonantola un intero giardino: un percorso tematico all’interno del terreno della Partecipanza Agraria per far conoscere le api alla popolazione e sensibilizzare sul pericoloso problema del loro declino.

Realizzato grazie al contributo del medico Antonio Cremonini, il parco conta pannelli didattici e arnie ed è realizzato per illustrare l’affascinante mondo delle api alle scuole e non solo

L’area nasce inoltre con un’idea solidale: il parco è dedicato infatti ai bambini Saharawi, vittime di povertà e guerre, che a Nonantola hanno già avuto modo di trovare sollievo

La giornata inaugurale, che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, è stata occasione anche per raccogliere donazioni per rendere Nonantola sempre più impegnato per la conservazione degli habitat naturali.