Nel video l’intervista a Marco Bernabei, allenatore Allievi U17 Modena F.C.

Non c’è solo Vicenza-Modena nel Girone B della Lega Pro a tenere banco tra i pensieri della società gialloblu, ma c’è un altro Vicenza-Modena di fondamentale importante. È la sfida al vertice negli Allievi Under 17: Vicenza e Modena sono appaiate a quota 32 punti in vetta alla classifica e la sfida di domenica sarà un esame importante per i piccoli canarini. Sfida importante ma non decisiva, anche se il Modena non vuole partire battuto. A inizio stagione la squadra non era partita con l’obiettivo di competere per le prime posizioni in classifica. È stata una sorpresa anche per lo stesso Bernabei che ora però non vuole mollare di un centimetro.