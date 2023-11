Era fissata per questa mattina alle 13,00 in Tribunale a Modena l’udienza preliminare per l’omicidio di Alice Neri la 32enne trovata carbonizzata a Fossa di Concordia. La difesa di Mohamed Gaaloul, per ora unico indagato, ha rinunciato a seguito della richiesta di giudizio immediato. Il 30enne tunisino, dovrà rispondere di omicidio ed occultamento di cadavere.