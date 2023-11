Intervento nella notte da parte dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 3.30 una squadra di Modena con autovettura e autobotte in appoggio è arrivata in via Pagani per domare le fiamme che stavano avvolgendo alcune automobili parcheggiate. Nonostante il rapido intervento dei pompieri, due vetture sono andate distrutte, una terza è rimasta danneggiata. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.