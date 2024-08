Dopo una breve tregua, il caldo torna a insistere con forza sulla nostra città. Le temperature già a partire da oggi ricominciano a salire per arrivare toccare, nei prossimi giorni, punte fino ai 38°. Sarà in particolare da venerdì che inizierà un’escalation che porterà a un fine settimana davvero bollente, con previsioni da bollino rosso. Colpa dell’anticiclone Caronte, che porterà con sé anche le ormai note notti tropicali, quelle calde e afose, ma che non impedirà comunque l’arrivo dei temporali estivi. A Modena e in parte dell’Emilia, infatti, sono attesi fenomeni temporaleschi anche intensi a partire dal tardo pomeriggio di domani. Si tratterà di nient’altro che una parentesi, c’è da specificarlo, dato che già da venerdì ricomincerà la corsa al rialzo delle temperature, con un picco di caldo nel week end. Una manna per chi parte per mare o montagna, un clima da incubo per chi resta in città. Poche le opzioni per resistere al caldo torrido: c’è chi si butta in piscina e c’è chi trova un po’ di refrigerio all’ombra dei parchi. E in casa per resistere al caldo, ognuno ha la sua soluzione

E le previsioni dicono che non ci sia tregua all’orizzonte: questa ondata di caldo potrebbe persistere almeno fino a Ferragosto.