Quasi ultimato l’addestramento del pastore belga “Thor”. Entrato al commissariato di Polizia Locale nel 2023, ha iniziato il proprio percorso nel novembre scorso in un’attività coadiuvata dall’educatore Riccardo Artuso e dall’Associazione “Dogs on the Road” di Mirandola, con particolare attenzione alla ricerca olfattiva, tra cui stupefacenti, e alla ricerca di persone. Nella foto, vediamo Thor assieme al conduttore, l’Ispettore Valerio Zoni.