All’interno l’intervista a Sergio Venturi (commissario per l’emergenza)

Sono 8.535 in regione i casi di positività al Coronavirus, 980 in più di ieri. Questi i dati del consueto aggiornamento con il commissario per l’emergenza Sergio Venturi, che nel suo solito sottolinea come vadano rimarcati positivamente due dati: gli appena 7 pazienti in più di ieri ricoverati in terapia intensiva e la crescita dei positivi che si curano in casa, ben 443 sui 980 nuovi casi di oggi, che attestano come la forma del virus sia meno grave. Complessivamente, sono 3.669 le persone in isolamento a casa e 276 quelli in terapia intensiva. Crescono purtroppo i decessi, passati da 816 a 892: 76, quindi, quelli nuovi, di cui 46 uomini e 30 donne. Di questi 9 sono a Modena, dove i nuovi casi positivi sono 145 che portano il totale a 1.155. Allo tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 423, quindi 74 in più rispetto a ieri, 365 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”; 58 sono dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi per le altre province sono 26 a Piacenza, 13 a Parma, 21 a Reggio Emilia, 4 a Bologna, 2 a Ferrara e uno a Ravenna, nessuno invece a Rimini e Forlì Cesena.

Sono invece 307 i nuovi posti letto allestiti, per un totale di 3.761, 307 in più di ieri tra ordinari e di terapia intensiva. Intanto nella serata di ieri, l’Agenzia regionale di Protezione civile ha ricevuto dal Dipartimento nazionale 280.000 mascherine.