Sono soltanto tre i nuovi positivi registrati oggi nella provincia di Modena dove si conta anche una nuova vittima causata dal Coronavirus che porta il totale a 461. In Regione i decessi odierni sono stati appena 11, 8 uomini e 3 donne; 2 riguardano residenti nella provincia di Parma, 5 provenivano dal bolognese. Un solo caso di morte per covid, oltre a Modena, si è verificato a Reggio Emilia e Ferrara. Nessun decesso invece per le province di Piacenza, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

L’incremento regionale oggi ha segnato un aumento di 47 positivi. In doppia cifra ci sono solo le province di Parma con 10 nuovi casi e Bologna con 12.

I malati effettivi si sono abbassati di alte 195 unità e al momento sono 5.330, le guarigioni odierne sono state 231. I pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali regionali scendono finalmente sotto quota 100, oggi sono 99, numero più basso dallo scorso 10 marzo. Un dato molto positivo anche in vista dei prossimi mesi, la disponibilità di letti liberi nei reparti covid e soprattutto nelle terapie intensive è una delle condizioni indispensabili affinché all’interno di un territorio regionale siano consentite le riaperture.