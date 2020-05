Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna

La ricostruzione post sisma 2012 che colpì soprattutto la Bassa modenese con le scosse del 20 e 29 maggio è ormai alle battute finali. Il bilancio nelle provincie di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, fu di 54 comuni colpiti, 28 morti, 300 feriti, 45mila sfollati e circa 13 miliardi di danni. Oggi dal Comitato istituzionale e di indirizzo tenutosi questa mattina a Bologna le autorità regionali fanno sapere che in circa la metà dei Comuni la ricostruzione è stata completata del tutto. Gli edifici ripristinati sono 7.600, per circa 16 mila abitazioni (prime e seconde case) rese di nuovo agibili, a cui si aggiungono 5.400 piccole attività economiche. Per completare definitivamente la ricostruzione nell’arco dei prossimi tre anni, il Presidente Bonaccini ha dichiarato che sono in programma interventi per 2 miliardi e 200 milioni di euro.