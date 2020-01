L’offerta culturale di Modena si arricchisce con un nuovo cartellone di eventi proposto dall’Associazione Agatàrt nelle sale di “Sotto Sotto”, lo spazio del distretto culturale Abate Road 66 dedicato agli eventi e all’intrattenimento. Tante le proposte di vario genere che prenderanno il via venerdì e si svilupperanno nei primi quattro mesi dell’anno. Una programmazione che a questo aggiunge appuntamenti musicali che spaziano dal jazz all’ambito del bel canto e della musica classica, per richiamare gente di tutte le età in un centro culturale giovane che tra i suoi obiettivi ha anche la riqualificazione della zona tempio-stazione

Nel video le interviste a:

– Ermanno Casari, attore

– Rossella Bonezzi, Presidente Abate Road