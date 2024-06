Nel video l’intervista a:

– Guido Gilli, Presidente Domus Assistenza

– Manuela Tonini, Modena Voltapagina

Stamattina gli ospiti del Cra Ramazzini, sono andati tutti insieme verso la nuova residenza per anziani non autosufficienti, intitolata a Vittoria ed Ermanno Gorrieri e inaugurata ad aprile. Il nuovo stabile è a soli 800 metri, realizzato su un terreno concesso dal comune e con un investimento di 8 milioni di euro da parte di Domus Assistenza che gestirà la nuova Cra per 60 anni. Gli attuali ospiti sono 65 mentre il nuovo stabile conta 90 posti di cui 70 convenzionati con il comune e 20 a libero mercato che tra 15 giorni saranno attivati in questa struttura più all’avanguardia. Non è invece adeguata per Modena Voltapagina che ribatte anche sul mantenimento del Ramazzini.