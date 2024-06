Nel video l’intervista a:

– Padre Arletti, Officiante

– Avvocata Roberta Sofia, Legale genitori di Anna

Si sono svolti ieri presso la Funeral Home di Modena i funerali di Anna Sviridenko, la 40enne (ne avrebbe compiuti 41 il prossimo 13 agosto), di origini bielorusse, mamma di due bambini, di tre e cinque anni, uccisa il 10 giugno scorso per mano del marito Andrea Paltrinieri (ora nel carcere Sant’Anna di Modena) e dal quale si stava separando. La cerimonia è stata accompagnata da una forte commozione e stati d’animo che si sono costantemente incrociati, da un lato la denuncia per l’ennesimo femminicidio, dall’altro la compassione e la richiesta di Padre Arletti, di avere pietà per quell’uomo che si è macchiato di un tale assassinio. In mano ad ogni presente alle esequie, una candela, come chiede il rito ortodosso a cui apparteneva Anna. Una folla di persone ha accompagnato il rito, tra questi, amici e colleghi. Anna infatti, come è noto, era medico specializzanda presso Unimore. Dopo alcuni giorni di viaggio sono arrivati a Finale Emilia, dove mamma e bimbi risiedevano da qualche tempo, per l’ultimo saluto alla figlia e riportare probabilmente la salma nella sua terra d’origine, i genitori, ai quali dopo la tragedia, il Tribunale di Innsbruck ha affidato i nipotini. E’ lo stesso tribunale che il lunedì, l’ultimo giorno di vita della 40enne, aveva comunicato la decisione alla coppia che i bambini sarebbero stati affidati esclusivamente alla mamma. La sera, il delitto. Paltrinieri nelle prime ore di quella notte si è costituito presso il comando provinciale dei Carabinieri di Modena raggiunto a bordo del furgone che custodiva al suo interno la salma della moglie. Presente al funerale ieri anche Davide, fratello di Andrea Paltrinieri, accompagnato dalla moglie, entrambi ancora sotto choc per quanto accaduto