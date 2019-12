È stato un Natale in famiglia e tra amici quello di Vasco Rossi, che non poteva che far festa nella sua amata Zocca. Il rocker modenese, rispettando la tradizione, ha suddiviso la giornata in diverse tappe: prima da mamma Novella per gli auguri, poi la visita alla scuola di musica Massimo Riva, dove gli allievi hanno organizzato un’esibizione; tra i brani proposti anche la sua ultima hit “Se ti potessi dire”. Infine, dopo un giro per le strade del “paesello” appuntamento al ristorante con un centinaio di amici e le loro famiglie per il grande cenone. Un Natale di festa condiviso con i suoi fan tramite i social, grazie ai quali ha rispolverato anche memorie storiche. Esattamente 54 anni fa, nel lontano 26 dicembre del 1965, infatti un giovane Vasco vinceva l’Usignolo d’oro, una sorta di Zecchino d’oro tutto modenese, con la canzone “Come nelle fiabe”. Allora aveva 13 anni, e a mala pena aveva avuto la possibilità di varcare i confini di Zocca, eppure il suo talento era già sotto gli occhi di tutti.