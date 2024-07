Nel video, l’intervista alla Dott.ssa Laura Iacuzio, Servizio Igiene Pubblica Ausl Modena

E’ stato accertato nei giorni scorsi un caso di infezione da West Nile virus su un uomo anziano residente a Soliera. Il paziente si trova attualmente ricoverato all’ospedale Ramazzini di Carpi e le sue condizioni sono in miglioramento. Dall’inizio dell’estate sono complessivamente quattro i casi di West Nile registrati in provincia di Modena. Il contatto col virus di solito causa un’infezione che decorre senza sintomi, in alcuni casi può però svilupparsi la malattia chiamata West Nile Disease, con sintomi evidenti che possono ricordare una sindrome influenzale e che durano pochi giorni. Tuttavia, sia pure di rado e soprattutto in persone debilitate, si può arrivare a gravi forme neurologiche che richiedono il ricovero in ospedale e che possono condurre a esiti permanenti o al decesso dei pazienti colpiti. Nei Comuni delle province dove è stata riscontrata la presenza del virus vengono attivate e rinforzate misure di controllo e prevenzione, a partire dall’attuazione degli interventi di lotta antilarvale di competenza appunto delle amministrazioni comunali e intensificazione delle attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati. Gli stessi Comuni dovranno potenziare le attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza.

Il virus West Nile è endemico, ovvero presente in maniera stabile, nella nostra regione e in quelle del bacino padano. L’uomo una volta infettato non è in grado di trasmettere il virus né ad altre persone né ad animali.