Intervista ad Alberto Bellelli, sindaco di Carpi

Il Sindaco Alberto Bellelli ha voluto esprimere il suo cordoglio alle persone defunte e ai loro cari. La celebrazione è stata trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Nell’ambito dei tre giorni di lutto cittadino proclamati a Carpi, è stata celebrata una messa in suffragio delle vittime colpite dal Covid-19. Un momento di preghiera molto toccante voluto fortemente dal primo cittadino per testimoniare la vicinanza alla comunità carpigiana colpita dalla epidemia che ha provocato ad oggi 25 decessi.