Stava portando fuori il cane, come ogni mattina, in Viale Martiri della Libertà, quando è stata aggredita da un giovane. Protagonista della disavventura, una signora che abita in zona. Erano circa le 6 di questa mattina quando, lungo la strada che traccia il confine del centro storico, la donna è stata violentemente spinta a terra da un nordafricano che, approfittando della sua caduta, le ha strappato di mano quella che pensava fosse una borsa. Un’aggressione inutile, perché in realtà si trattava del trasportino del cane, contenente unicamente oggetti utili alla sua cura.

Il tutto è durato pochissimi minuti, forse secondi: non appena presa la borsa, il giovane è salito su un’auto dove lo attendeva un complice e velocemente si è allontanato. Nella caduta, la donna ha riportato un’escoriazione al gomito. Sotto choc, ha immediatamente chiamato la polizia, aiutata da un passante che le ha prestato i primi aiuti.