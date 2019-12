Intorno alle 23.30 di ieri sera in viale Autodromo un’automobilista è uscito fuori di strada andandosi a scontrare contro un semaforo posto sullo spartitraffico al centro della carreggiata, all’altezza dell’incrocio con via de’ Gavasseti. Nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture e le cause sono in corso di accertamento. Il conducente è stato accompagnato in ospedale dall’ambulanza del 118, ma non è in pericolo di vita. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.