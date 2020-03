Da giorni non si sentiva bene e il medico gli aveva consigliato di stare a casa. Oggi un amico lo ha chiamato a vuoto più volte e ha allertato la polizia. Così è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo nell’appartamento al primo piano di via Morselli, al civico 9. Si tratta di un 64enne, molto conosciuto in città, che viveva da solo. Da giovedì era chiuso in casa in isolamento. Sul posto tutti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine sono intervenuti muniti di mascherine. Sono in corso le indagini per capire le esatte cause del decesso e se si possa così parlare di un’ulteriore vittima del coronavirus.

— NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —