Porre in sicurezza immediatamente, e comunque entro tre giorni, il fabbricato privato oggetto del cedimento, procedendo con le necessarie demolizioni. È quanto previsto nell’ordinanza del sindaco Massimo Mezzetti, in accordo con la Procura, rispetto alla villa di Via De’ Fogliani 24, dove ieri sono stati accertati cedimenti sul lato est, con il distacco della torretta pericolosamente inclinata verso la strada, come sottolinea la relazione dei Vigili del Fuoco. Pare che tutto sia partito da un cedimento delle fondamenta. Era circa mezzogiorno quando la villetta risalente ai primi del ‘900, da tempo disabitata, ha iniziato a cedere. Vistose crepe si sono create sulle pareti posteriori e, verificato il dissesto statico dell’edificio, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. La struttura ha iniziato in brevissimo tempo ad inclinarsi e man mano a sgretolarsi tanto che, davanti agli occhi di numerosi curiosi, la facciata nel primo pomeriggio ha ceduto all’improvviso. Valutate lesioni di una certa rilevanza, sono state evacuate dai condomini adiacenti 15 famiglie. Intorno alle 20 la situazione è tornata alla normalità: ultimato il lavoro di abbattimento delle parti pericolanti, i residenti una volta posta in sicurezza l’area sono potuti rientrare all’interno delle proprie abitazioni. Nell’abitazione erano in corso da circa una settimana lavori di ristrutturazione a cura della proprietà, che avrebbero dovuto consolidare le fondamenta. Saranno ora effettuati accertamenti per stabilire se vi siano state o meno responsabilità relative al cedimento dell’edificio.