Investito e trovato sul ciglio della strada in una pozza di sangue. Un italiano di 74 anni, M.G. le iniziali, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile di Baggiovara, dopo essere finito vittima di un gravissimo incidente avvenuto intorno alle 9 in via Ciro Menotti a Modena. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale nella ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. Stando però a una prima ricostruzione pare che l’uomo si trovasse in prossimità della pensilina di una fermata, quando un autobus l’avrebbe travolto senza accorgersene, per poi allontanarsi lasciandolo sanguinante sull’asfalto. Per questo gli agenti, per eseguire tutti i rilievi del caso, avrebbero disposto il rientro tempestivo in Ciro Menotti di alcuni mezzi pubblici transitati poco prima del terribile incidente, che ricorda quello avvenuto lo scorso gennaio lungo Largo Garibaldi, a seguito del quale perse la vita il 77enne Massimo Roncaglia, investito proprio mentre scendeva da un autobus. Fortunatamente, non sarebbe però in pericolo di vita l’uomo travolto questa mattina: si trova ora ricoverato in chirurgia vascolare con una prognosi di 30 giorni.