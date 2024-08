Nel video l’intervista a Elena Ugolini, Candidata alla Presidenza della Regione per il centrodestra

Giornate modenesi per Elena Ugolini, per la prima volta a Modena in qualità di candidata di centrodestra alla presidenza della Regione. Stamattina si è svolto un incontro con i rappresentati delle piccole imprese nella sede di Lapam, nel pomeriggio tappa a Sassuolo, mentre domani Ugolini farà una visita ufficiale alla sindaca di Mirandola Letizia Budri. Incontri in cui ascolto è la parola chiave e se si parla di piccole imprese, le richieste a chi si propone di guidare la Regione sono chiare

Ugolini porta avanti un progetto civico, in cui le priorità, spiega, sono le necessità delle persone, a partire da quelle più fragili, la valorizzazione e la cura dell’ambiente, soprattutto nell’ottica di un territorio sempre più soggetto ad allagamenti o a periodi di siccità. Imprescindibile poi la sanità, che per Ugolini va ripensata per renderla più semplice e vicina ai cittadini. Bocciata, per la civica, l’apertura dei CAU