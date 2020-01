All’interno l’intervista a Paola Aime (candidata lista Europa Verde)

Punta sull’ecologia, sull’equità, ma anche sulla cultura il programma dei Verdi. Ad elencare i temi cardine della proposta della lista Europa Verde in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, è Paola Aime, candidata nella circoscrizione di Reggio Emilia. La lista dei Verdi, che sostiene il candidato alla presidenza di centrosinistra, Stefano Bonaccini, pone l’accento sulla necessità di fare fronte all’emergenza climatica in atto e sulla salvaguardia della qualità dell’aria. Le proposte fanno riferimento a nuovi investimenti nella green economy e nella mobilità sostenibile, oltre al contrasto degli spostamenti su gomma, seguendo il progetto che i Verdi hanno rinominato “la cura del ferro”. Nel programma dei Verdi entrano anche temi come la promozione dei diritti e della parità di genere, il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione della cultura e della formazione. In questa corsa alle regionali, i Verdi hanno deciso di appoggiare il candidato di centrosinistra con l’obiettivo di gettare le basi per una proposta politica europeista e di sviluppo sociale ed economico con al centro il tema climatico, per una vera e propria “Costituente Climatica”.