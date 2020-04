Il giorno della Passione del Signore è uno dei misteri principali del cristianesimo. Il Venerdì Santo è caratterizzato anche dal silenzio delle campane: secondo il rito romano le campane suonano per l’ultima volta la sera del giovedì santo, e precisamente al canto del Gloria della messa vespertina, per poi tornare a suonare a festa durante la veglia pasquale, sempre al canto del Gloria, come segno dell’annuncio dei cristiani della resurrezione di Gesù. L’importanza di questo giorno è stata spiegata da Monsignor Ermenegildo Manicardi, all’interno della Santa Messa celebrata nel Duomo di Carpi e trasmessa in diretta dalla nostra emittente alle ore 15, orario in cui, secondo le Sacre Scritture, Gesù Cristo spirò sulla croce.

Domani, Sabato Santo, su Tv Qui andrà in onda sempre in diretta la veglia pasquale a partire dalle 21.30, con il rito della benedizione delle uova ad accompagnare i fedeli alla Pasqua di Risurrezione. Celebrazione che domenica trasmetteremo con una doppia diretta dal Duomo di Carpi alle ore 11 e dal Duomo di Modena alle ore 18. Entrambe celebrate dal Vescovo di Modena e Nonantola Mons. Erio Castellucci.