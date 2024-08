Nel video, l’intervista a Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio

A fotografare l’immagine del mondo del lavoro, i suoi punti di forza e le sue fragilità è la recentissima indagine Excelsior, Sistema Informativo sulle previsioni di assunzione delle imprese realizzato da Unioncamere. I dati rilevano una battuta di arresto nell’occupazione modenese per il mese di luglio: le assunzioni, infatti, si fermano a 6.420 con una diminuzione del 6,7% rispetto giugno 2024, a livello regionale la perdita è maggiore (-19,0%), così come nel totale Italia (-10,2%). Inoltre, ad appesantire la situazione in alcuni comparti continua ad essere la difficoltà nel reperire le figure professionali idonee

Risultano piuttosto stabili le quote di assunzione divise per settori nella provincia, con l’industria che detiene la maggioranza dei nuovi ingressi, ferma al 31,7% del totale. Stabili anche i servizi alle imprese che rimangono al 20,5%, mentre il commercio amplia la sua quota al 16,7%, a discapito delle costruzioni che arretrano all’8,6%. Il turismo continua a mantenere il 12,5% dei totali assunti così come i servizi alle persone stabili al 10,0%. Un equilibrio che però per la Camera di Commercio di Modena non è mai stabile

Nonostante questo, l’indagine relativa al mese scorso fa risaltare una buona notizia: è leggermente più facile per le imprese trovare i lavoratori necessari; infatti, si abbassa la difficoltà di reperimento rispetto al mese precedente arrivando al 52,7%