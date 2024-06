Nel video le interviste a:

Avv. Cosimo Zaccaria – Legale della difesa

Roberto Ghini – Legale di Gaaloul

Un’udienza fiume quella che si è svolta ieri a porte chiuse presso il Tribunale di Modena nel processo che dovrà stabilire la responsabilità dell’efferata uccisione di Alice Neri. Ad ora l’unico imputato continua ad essere Mohamed Gaaloul. Dibattito acceso tra gli avvocati Cosimo Zaccaria che assiste la madre della vittima e Roberto Ghini difensore dell’imputato, su un’auto che era emersa dall’analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza aggirarsi nei pressi del luogo in cui la giovane donna di Ravarino, fu trovata carbonizzata nella sua auto data alle fiamme. In aula anche l’uomo che era alla guida del mezzo e secondo quanto ricostruito in aula, quella notte sarebbe stato al bar per recarsi poi in provincia di Mantova per acquistare droga. Tesi avvalorata nel corso del controinterrogatorio al luogotenente Emidio D’Agostino il Carabiniere che ha seguito le indagini